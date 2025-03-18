Отрасль полупроводников и ИИ-чипов является фундаментальной для современной мировой экономики, поскольку эти компоненты лежат в основе большинства электронных устройств – от смартфонов до автомобилей и военной техники. По данным Всемирной организации статистики торговли полупроводниками (WSTS), в сентябре 2024 года мировые продажи полупроводников достигли рекордных 55,32 миллиарда долларов – этот тренд свидетельствует о растущем спросе на эти технологии.

Украина, стремясь интегрироваться в этот глобальный тренд, утвердила стратегию цифрового развития инновационной деятельности до 2030 года, которая предусматривает создание собственного производства чипов. Несмотря на то, что сейчас полупроводниковая промышленность в Украине фактически отсутствует, исторический опыт и наличие квалифицированных специалистов создают основу для возрождения этой отрасли. Параллельно Украина в лице недавно созданного центра ИИ WINWIN контактирует с главным мировым производителем ИИ-чипов NVIDIA, о чем в марте сообщили в Минцифре.

Развитие собственного производства полупроводников является стратегически важным для Украины, поскольку это будет способствовать уменьшению зависимости от импорта, обеспечению потребностей оборонного комплекса и стимулированию экономического роста через создание высокотехнологичных рабочих мест. В то же время для успешной реализации этих планов необходимо преодолеть ряд вызовов, в частности обеспечить достаточное финансирование, построить инфраструктуру и интегрироваться в глобальные цепи поставок.

24 Канал поговорил со специалистами экспертной команды Минцифры о том, возможно ли создание базы для производства ИИ-чипов в Украине и какие продукты, созданные при участии WINWIN, могут первыми увидеть мир.

Какие стратегии по ИИ-чипам в Украине и мире

Производство ИИ-чипов основывается на передовых полупроводниковых технологиях, в частности на изготовлении по современным техпроцессам (3 нм, 5 нм), экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии и интеграции высокоскоростной памяти.

Эти процессы требуют современных производственных мощностей, которые сейчас имеют только такие технологические гиганты, как TSMC, Samsung и Intel. Строительство заводов для производства чипов требует колоссальных капиталовложений – от 10 до 30 миллиардов долларов, что обусловлено высокими затратами на исследования и разработку, создание специализированных чистых комнат и закупку высокоточного оборудования, в частности EUV-машин компании ASML.

В Украине это направление пока не является приоритетным в рамках общей стратегии развития полупроводниковой отрасли, говорят в Минцифре. Однако стратегия цифрового развития инноваций до 2030 года WINWIN определяет полупроводники как один из ключевых секторов для повышения обороноспособности и технологического прогресса страны. Сейчас идет разработка секторальной стратегии Украины в сфере полупроводников, которую планируют обнародовать в первом полугодии 2025 года.

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Развитые страны активно инвестируют в развитие полупроводниковой индустрии, чтобы обеспечить технологическую независимость и доминирование в стратегически важной отрасли:

ЕС принял Европейский акт о чипах, предусматривающий инвестиции в размере 43 миллиардов евро с целью достижения 20% доли мирового рынка микрочипов к 2030 году;

США в 2022 году утвердили Акт о чипах и науке, который предусматривает 39 миллиардов долларов на субсидии для производства чипов, 13 миллиардов долларов на исследования, разработки и подготовку кадров, а также налоговые стимулы для промышленного оборудования;

Тайваньская компания TSMC, крупнейший контрактный производитель чипов, в 2025 году инвестирует 100 миллиардов долларов в строительство новых заводов в США.

Эти глобальные инициативы открывают новые возможности для Украины, которая может интегрироваться в мировые цепи поставок, развивать собственную полупроводниковую промышленность и привлекать международных инвесторов к созданию производственных мощностей и R&D-центров.

В каком состоянии полупроводниковая отрасль в Украине: вызовы и перспективы

Украина обладает мощным человеческим капиталом в сфере микроэлектроники, ведь украинские специалисты участвуют в международных проектах по разработке программного обеспечения и дизайна микросхем. В то же время страна не имеет собственных профильных производственных предприятий, что значительно ограничивает ее возможности на глобальном рынке.

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Важно! До 1990-х годов украинские предприятия производили до 40% микроэлектроники СССР. Однако после распада Советского Союза отрасль пришла в упадок, а большинство инженеров либо выехали за границу, либо сменили сферу деятельности.

Ключевыми проблемами отрасли в Минцифре называют следующие:

отсутствие современной инфраструктуры и технологической базы;

отток квалифицированных кадров;

отсутствие поддержки государства на уровне субсидий и отраслевых программ;

низкий уровень инвестиций в научные исследования и разработки;

сложная интеграция в глобальные цепи поставок;

небольшой объем внутреннего рынка.

Несмотря на это, Украина имеет потенциал для возрождения полупроводниковой индустрии, считают в профильном министерстве. Сохранение технических специальностей в учреждениях высшего образования, в частности по микроэлектронике, наносистемной техники и автоматизации проектирования, а также наличие совместных лабораторий создают научно-техническую основу для развития отрасли. Интеграция с международными технологическими партнерами и внедрение секторальной стратегии могут стать ключевыми факторами для восстановления позиций Украины на мировом рынке микроэлектроники.

Развитие отрасли полупроводниковых технологий в Украине предусматривает комплексные шаги, направленные на создание благоприятных условий для инвестирования, стимулирование исследований и разработок, а также интеграцию в мировой рынок. Одной из первоочередных задач является принятие законопроекта, который обеспечит необходимое законодательное регулирование и будет способствовать развитию сектора.

Важным направлением станет формирование инновационного кластера, что объединит научно-исследовательские учреждения, университеты, стартапы и компании, работая над созданием новых технологических решений в сфере микроэлектроники. Особое внимание будут уделять синергии с другими секторами, в частности оборонной промышленностью и инновационными технологиями. Это поможет интегрировать микроэлектронику в стратегически важные направления.

Украина также планирует расширять международное сотрудничество, заключая меморандумы с ЕС и глобальными компаниями для реализации совместных проектов и возможного участия в Европейском акте о чипах. Привлечение инвесторов для создания современных производственных предприятий является еще одной важной задачей для укрепления технологической базы страны.

Одним из ключевых показателей успешности этих инициатив станет строительство фабрики по производству полупроводников. Несмотря на то, что работа над развитием отрасли уже началась, реальные результаты ожидаются в долгосрочной перспективе, а именно до 2030 года.

Как в Украине хотят развивать полупроводниковую отрасль и на кого будут ориентироваться

В процессе разработки секторальной стратегии рабочая группа рассматривает два сценария, одним из которых является лицензирование готовой технологии "под ключ" (Transfer-of-Technology, ToT). Этот подход предусматривает получение и передачу всей необходимой документации, спецификаций и библиотек для проектирования, а также обучение украинских специалистов за рубежом по аналогии с подготовкой пилотов F-16. Лицензиат будет контролировать строительство производственных мощностей, настройку оборудования и запуск пилотной линии.

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При таком сценарии государство могло бы сохранять контрольный пакет акций фабрики, что позволило бы приоритетно обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса и реализовывать научно-исследовательские проекты.

Пример Индии демонстрирует эффективность такого подхода. Страна лицензировала технологию TS18 180 нм от израильской TowerSemi, а после ее успешного освоения добавила радиационно устойчивый модуль для нужд ВПК и космической программы. Сейчас в рамках собственного аналога CHIPS ACT Индия модернизирует и расширяет производство для выполнения внешних коммерческих заказов.

Второй сценарий развития полупроводниковой отрасли в Украине предусматривает поиск стратегического партнера или нескольких партнеров на коммерческой основе. Для этого необходимо создать инвестиционно привлекательные условия, в частности государственные гарантии, благоприятную бизнес-среду и техническую подготовку.

Такой подход реализуется через переговоры с компаниями, которые имеют мощности для строительства фабрики с соответствующей технологией. Стоимость проекта зависит от масштаба и выбранной технологии. Например, проекты TSMC в Аризоне, а также Texas Instruments и Samsung в Техасе стоят более 30 миллиардов долларов каждый. В Украине предварительные оценки указывают на сумму 1 – 3 миллиарда долларов, которая будет определяться в процессе переговоров. Международный опыт свидетельствует, что государства обычно субсидируют такие проекты на 30%, хотя этот показатель может меняться.

Строительство фабрики зависит от ситуации с безопасностью в стране и готовности инвесторов. Процесс занимает до двух лет, еще год необходим для запуска пилотной линии и выхода на расчетную мощность. Поскольку это не просто строительство фабрики, а восстановление всей отрасли, инициатива требует значительных инвестиций, международного сотрудничества и детального планирования. На сегодня этот вариант выглядит более реалистичным для Украины и позволит быстрее запустить производство, отмечают в Минцифре.

Как Минцифра планирует развивать направление дальше

Развитие полупроводниковой отрасли в Украине будет базироваться на использовании стоимостно эффективных и проверенных технологий. Оптимальными для насущных потребностей оборонно-промышленного комплекса и экономики являются зрелые техпроцессы (mature node) 180 – 130 нм, а также передовые планарные (advanced planar) 65 – 28 нм. Они обеспечивают баланс между экономической целесообразностью и технологическими возможностями, делая проект привлекательным для инвесторов.

Ключевым фактором является универсальность и модульность производственных процессов. Технология должна поддерживать базовые цифровые и аналоговые микросхемы с возможностью дополнительных модулей, в частности высоковольтных, высокочастотных, сенсорных или энергонезависимой памяти. Это позволит адаптировать производство к различным сферам применения – от обороны до медицины и телекоммуникаций.

Для снижения стоимости прототипирования планируется использование Multi-Project Wafer (MPW), что позволяет объединять несколько различных дизайнов чипов на одной пластине. Это сделает разработку более доступной для компаний и научных учреждений. Отдельное внимание уделяют радиационно устойчивым технологиям, которые необходимы для аэрокосмического и оборонного применения.

Необходимым компонентом является современное программное обеспечение для автоматизации проектирования (EDA, TCAD), без которого создание сложных микросхем невозможно. Стоимость таких лицензий может достигать миллионов долларов, что требует стратегического планирования инвестиций.

Создание отрасли предусматривает несколько ключевых этапов: публикацию секторальной стратегии в 2025 году, принятие законопроекта в 2025 – 2026 годах, запуск образовательных программ и лабораторий, а также начало переговоров с потенциальными партнерами. Выбор окончательного варианта развития должен быть принят до конца 2025 года.

Ориентировочный таймлайн по этому направлению выглядит так:

публикация секторальной стратегии по развитию полупроводниковой отрасли – І полугодие 2025 года;

законопроект (2025–2026);

создание WINWIN CoE 2025;

создание WINWIN Semiconductors Lab 2025 (образование);

релонч образовательных программ (2025–2026);

старт переговоров с шорт-листом потенциальных партнеров;

выбор одного из двух вариантов – конец 2025 года.

Министерство цифровой трансформации отмечает, что уже активно работает над реализацией этого проекта: "Это демонстрирует реальный прогресс в развитии отрасли и способствует созданию необходимых условий для привлечения инвестиций в Украину".