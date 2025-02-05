Украина делает весомый шаг в развитии искусственного интеллекта – 4 февраля вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров и его заместитель Александр Борняков официально объявили о создании WINWIN AI Center of Excellence – первого в Европе центра, который сосредоточится на комплексной интеграции ИИ в государственные процессы и ключевые сферы жизни граждан.

Центр будет разрабатывать и внедрять AI-технологии в сферы обороны, медицины, образования и бизнеса. Он станет платформой для сотрудничества международных и украинских экспертов, которые будут исследовать передовые мировые практики и создавать инновационные решения. Амбициозная цель инициативы – до 2030 года сделать Украину одной из трех мировых лидеров по уровню внедрения AI-решений. В частности, центр должен разработать национальную языковую модель LLM для государственных сервисов.

Возглавили WINWIN AI Center of Excellence Даниил Цьвок и Дмитрий Овчаренко. Даниил имеет более 10 лет опыта в сфере инноваций и работал над AI-решениями в корпоративном R&D и государственных структурах. Дмитрий – технический директор с 17-летним опытом в разработке IT-продуктов и внедрении ИИ, а также эксперт по построению центров компетенций и бывший руководитель практики GenAI в SoftServe.

24 Канал посетил презентацию и рассказывает, что известно о центре и его руководителях.



Михаил Федоров на презентации / Фото Минцифры

Для чего запустили Центр компетенций искусственного интеллекта

Старт центра совпал с юбилеем "Дии" – именно пять лет назад в Украине начало работать приложение, ставшее символом цифровой трансформации Украины, отметил Михаил Федоров. Сегодня правительство продолжает инновационное развитие, представляя Центр компетенций искусственного интеллекта (AI) – первый подобный центр в Украине и один из немногих в мире.

Мы переосмыслили наш дальнейший путь – над чем мы будем работать, на чем мы будем фокусироваться, также переосмыслили миссию. Сейчас наша миссия звучит так – "как построить самое удобное цифровое государство в мире для граждан и технологического бизнеса". Раньше мы говорили только о цифровых услугах, о сервисах, но поняли, что учитывая наше видение – Украина в топ-30 стран по уровню ВВП – невозможно достичь успеха этой цели, если мы не будем развивать технологический бизнес,

– отметил Федоров.

Именно частью этого плана и является новый Центр. В целом стратегия инноваций WINWIN охватывает развитие ключевых секторов: Green Tech, кибербезопасности, GovTech и, в частности, AI. Главная цель – построить удобное цифровое государство в мире для граждан и технологического бизнеса. Ведь цифровые услуги больше не являются единственным приоритетом: будущее экономики зависит от развития технологических компаний, генерирующих высокий уровень добавленной стоимости.

Украина ставит перед собой амбициозную цель – войти в топ-3 стран мира по уровню внедрения AI до 2030 года.



Хотя пока что Украина не имеет собственного конкурента OpenAI или DeepSeek, скорость цифровой трансформации и гибкость в регулировании создают уникальные преимущества, добавил Федоров.

Основные направления деятельности Центра компетенций будут такими:

государственное управление и политики в сфере искусственного интеллекта;

анализ нормативно-правовых актов с использованием AI;

адаптация европейского законодательства и цифровая экспертиза;

прогнозирование общественных вызовов и более эффективное принятие решений;

развитие "Дии": создание AI-ассистента для граждан, который будет помогать во взаимодействии с государством;

автоматизированный анализ проблем, требующих правительственного вмешательства.

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Также искусственный интеллект будут использовать в образовании для индивидуальных образовательных траекторий детей на основе AI; в Defence Tech – использование AI для военных технологий: распознавание целей, анализ спутниковых снимков. Центр компетенций также будет работать над разработкой национальной AI-стратегии, созданием правовой среды для развития AI и инвестициями в соответствующие исследования. Поставлена цель ежегодного роста количества AI-стартапов минимум на 50%.

Как будут создавать законодательство для искусственного интеллекта

В условиях европейской интеграции Украина активно готовится к новым технологическим вызовам. Одним из ключевых аспектов этого процесса является развитие искусственного интеллекта и создание соответствующей законодательной среды, рассказал заместитель главы Минцифры по развитию IT Александр Борняков. В этом контексте важную роль играет AI Center of Excellence – центр, который станет ядром экспертизы в сфере искусственного интеллекта.

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Александр Борняков / Фото Минцифры

По словам Борнякова, этапы регулирования искусственного интеллекта в Украине будут выглядеть так. На первом этапе (2–3 года) выполнят следующие шаги:

создание Белой книги, описывающей подход к регулированию AI в Украине;

внедрение Добровольного кодекса поведения, который уже подписали 14 топовых компаний;

внедрение методологии HUDERIA для оценки рисков AI – проведение воркшопов для компаний;

создание рекомендаций для различных сфер: медиа, образования, разработчиков, рекламщиков, госслужащих и т.д.;

создание Sandbox для AI- и blockchain-стартапов;

создание Центра ответственного за ИИ.

На втором этапе, после вступления Украины в ЕС ориентировочно в 2030 году, предполагается адаптация европейских стандартов и принятия национального законодательства.

Мы хотим, чтобы и бизнес, и граждане чувствовали себя в безопасности. Например, все мы знаем о колл-центрах, которые могут звонить и мошенническими методами требовать деньги. Мы не хотим, чтобы они начали использовать искусственный интеллект. Мы также будем делать все возможное, чтобы крупные компании, которые владеют этой технологией, ответственно относились к ее распространению и вводили необходимые предохранители, чтобы такие угрозы не возникали. Безопасность человека для нас в приоритете,

– подчеркнул Борняков.

Что уже сделано в сфере AI в Украине

На презентации также рассказали, чего уже достигнуто в сфере искусственного интеллекта в Украине:

Первое большое исследование AI-экосистемы в Украине охватило 243 компании и 5 200 специалистов.

Привлечено 10,8 миллиона долларов венчурных инвестиций в 2023 году.

К работе над внедрением AI и цифровыми реформами присоединился Лукас Ильвес, экс-руководитель информационных технологий правительства Эстонии.

Образовательные инициативы вместе с Google: запущена платформа с бесплатными курсами по AI.



В работе – грантовая программа от Meta.

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Следующие шаги предусматривают старт работы над украинской LLM (большой языковой моделью) и разработку национальной AI-стратегии.

Кто будет руководить Центром и когда будет первый продукт

Правительство впервые провело публичный конкурс на руководящие должности в Центре компетенций AI. Среди сотен заявок были лучшие украинские специалисты из государственного и частного секторов, представители топовых мировых компаний. Как результат – из сотни кандидатов выбрали сразу двух руководителей: Chief AI Officer и CTO Центра AI, хотя изначально Минцифра искала одного кандидата.



Руководители Центра / Инфографика Минцифры

Это экс-продуктовый директор ІТ-компании группы "Метинвест" Metinvest Digital Даниил Цьвок (ныне – Chief AI Officer, директор по искусственному интеллекту в Минцифре) и бывший директор по практике генеративного ИИ в ІТ-компании SoftServe Дмитрий Овчаренко (ныне – CTO, технический директор).

Цьвок и Овчаренко в дальнейшем будут искать специалистов, которые будут воплощать планы по внедрению искусственного интеллекта на ближайшие годы. Оба руководителя отметили, что перешли из IT-сферы на госслужбу, потому что их "драйвит" развитие искусственного интеллекта в Украине.

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AI Center of Excellence начинает свою деятельность с четкой системы целей (OKR), рассказал Овчаренко. В частности, на первом году работы планируется реализация 16 проектов в сфере AI, в частности в GovTech и DefenseTech. Первые MVP (минимально жизнеспособные продукты) запустят уже в ближайшем квартале, говорят руководители WINWIN. Им может стать AI-ассистент в "Дие", о появлении которого в первом квартале 2025 года говорил Михаил Федоров.

К помощнику можно будет обращаться голосом, он будет анализировать и направлять обращение в нужное министерство.