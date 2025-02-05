Україна робить вагомий крок у розвитку штучного інтелекту – 4 лютого віцепрем'єр, очільник Мінцифри Михайло Федоров і його заступник Олександр Борняков офіційно оголосили про створення WINWIN AI Center of Excellence – першого в Європі центру, що зосередиться на комплексній інтеграції ШІ в державні процеси та ключові сфери життя громадян.

Центр розроблятиме та впроваджуватиме AI-технології у сфери оборони, медицини, освіти та бізнесу. Він стане платформою для співпраці міжнародних і українських експертів, що досліджуватимуть передові світові практики та створюватимуть інноваційні рішення. Амбітна мета ініціативи — до 2030 року зробити Україну однією з трьох світових лідерів за рівнем впровадження AI-рішень. Зокрема центр має розробити національну мовну модель LLM для державних сервісів.

Очолили WINWIN AI Center of Excellence Данило Цьвок і Дмитро Овчаренко. Данило має понад 10 років досвіду у сфері інновацій та працював над AI-рішеннями у корпоративному R&D та державних структурах. Дмитро – технічний директор із 17-річним досвідом у розробці IT-продуктів та впровадженні ШІ, а також експерт із побудови центрів компетенцій та колишній керівник практики GenAI у SoftServe.

24 Канал відвідав презентацію та розповідає, що відомо про центр та його керівників.



Михайло Федоров на презентації / Фото Мінцифри

Для чого запустили Центр компетенцій штучного інтелекту

Старт центру співпав із ювілеєм "Дії" – саме п'ять років тому в Україні почав працювати застосунок, що став символом цифрової трансформації України, наголосив Михайло Федоров. Сьогодні уряд продовжує інноваційний розвиток, представляючи Центр компетенцій штучного інтелекту (AI) – перший подібний центр в Україні та один із небагатьох у світі.

Ми переосмислили наш подальший шлях – над чим ми будемо працювати, на чому ми будемо фокусуватися, також переосмислили місію. Зараз наша місія звучить так – "як побудувати найзручнішу цифрову державу у світі для громадян та технологічного бізнесу". Раніше ми говорили тільки про цифрові послуги, про сервіси, але зрозуміли, що враховуючи нашу візію – Україна в топ-30 країн за рівнем ВВП – неможливо досягнути успіху цієї цілі, якщо ми не будемо розвивати технологічний бізнес,

– зазначив Федоров.

Саме частиною цього є плану і є новий Центр. Загалом стратегія інновацій WINWIN охоплює розвиток ключових секторів: Green Tech, кібербезпеки, GovTech та, зокрема, AI. Головна мета – побудувати найзручнішу цифрову державу у світі для громадян і технологічного бізнесу. Адже цифрові послуги більше не є єдиним пріоритетом: майбутнє економіки залежить від розвитку технологічних компаній, що генерують високий рівень доданої вартості.

Україна ставить перед собою амбітну ціль – увійти до топ-3 країн світу за рівнем впровадження AI до 2030 року.



Хоча наразі Україна не має власного конкурента OpenAI або DeepSeek, швидкість цифрової трансформації та гнучкість у регулюванні створюють унікальні переваги, додав Федоров.

Основні напрями діяльності Центру компетенцій будуть такими:

державне управління та політики у сфері штучного інтелекту;

аналіз нормативно-правових актів із використанням AI;

адаптація європейського законодавства та цифрова експертиза;

прогнозування суспільних викликів і ефективніше ухвалення рішень;

розвиток "Дії": створення AI-асистента для громадян, який допомагатиме у взаємодії з державою;

автоматизований аналіз проблем, що потребують урядового втручання.

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Також штучний інтелект використовуватимуть в освіті для індивідуальних освітніх траєкторій дітей на основі AI; у Defence Tech – використання AI для військових технологій: розпізнавання цілей, аналіз супутникових знімків. Центр компетенцій також працюватиме над розробкою національної AI-стратегії, створенням правового середовища для розвитку AI та інвестиціями у відповідні дослідження. Поставлено мету щорічного зростання кількості AI-стартапів щонайменше на 50%.

Як створюватимуть законодавство для штучного інтелекту

В умовах європейської інтеграції Україна активно готується до нових технологічних викликів. Одним із ключових аспектів цього процесу є розвиток штучного інтелекту та створення відповідного законодавчого середовища, розповів заступник голови Мінцифри з розвитку IT Олександр Борняков. У цьому контексті важливу роль відіграє AI Center of Excellence – центр, який стане ядром експертизи у сфері штучного інтелекту.

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Олександр Борняков / Фото Мінцифри

За словами Борнякова, етапи регулювання штучного інтелекту в Україні виглядатимуть так. На першому етапі (2–3 роки) виконають такі кроки:

створення Білої книги, що описує підхід до регулювання AI в Україні;

впровадження Добровільного кодексу поведінки, який уже підписали 14 топових компаній;

впровадження методології HUDERIA для оцінки ризиків AI – проведення воркшопів для компаній;

створення рекомендацій для різних сфер: медіа, освіти, розробників, рекламників, держслужбовців тощо;

створення Sandbox для AI- та blockchain-стартапів;

створення Центру відповідального за ШІ.

На другому етапі, після вступу України до ЄС орієнтовно у 2030 році, передбачається адаптація європейських стандартів та ухвалення національного законодавства.

Ми хочемо, щоб і бізнес, і громадяни відчували себе в безпеці. Наприклад, усі ми знаємо про кол-центри, які можуть телефонувати та шахрайськими методами вимагати гроші. Ми не хочемо, щоб вони почали використовувати штучний інтелект. Ми також робитимемо все можливе, щоб великі компанії, які володіють цією технологією, відповідально ставилися до її поширення та запроваджували необхідні запобіжники, щоб такі загрози не виникали. Безпека людини для нас у пріоритеті,

– наголосив Борняков.

Що вже зроблено у сфері AI в Україні

На презентації також розповіли, чого вже досягнуло у сфері штучного інтелекту в Україні:

Перше велике дослідження AI-екосистеми в Україні охопило 243 компанії та 5 200 спеціалістів.

Залучено 10,8 мільйона доларів венчурних інвестицій у 2023 році.

До роботи над впровадженням AI та цифровими реформами приєднався Лукас Ільвес, екскерівник інформаційних технологій уряду Естонії.

Освітні ініціативи разом із Google: запущено платформу з безоплатними курсами з AI.



В роботі – грантова програма від Meta.

До теми Як ШІ вплинув на скорочення робочих місць і яка ситуація в українському IT

Наступні кроки передбачають старт роботи над українською LLM (великою мовною моделлю) та розробку національної AI-стратегії.

Хто керуватиме Центром і коли буде перший продукт

Уряд уперше провів публічний конкурс на керівні посади в Центрі компетенцій AI. Серед сотень заявок були найкращі українські спеціалісти з державного та приватного секторів, представники топових світових компаній. Як результат – з сотні кандидатів обрано одразу двох керівників: Chief AI Officer та CTO Центру AI, хоча початково Мінцифра шукала одного кандидата.



Керівники Центру / Інфографіка Мінцифри

Це експродуктовий директор ІТ-компанії групи "Метінвест" Metinvest Digital Данило Цьвок (нині – Chief AI Officer, директор зі штучного інтелекту у Мінцифрі) та колишній директор з практики генеративного ШІ в ІТ-компанії SoftServe Дмитро Овчаренко (нині – CTO, технічний директор).

Цьвок та Овчаренко надалі шукатимуть фахівців, які втілюватимуть плани щодо впровадження штучного інтелекту на найближчі роки. Обидва керівники зазначили, що перейшли з IT-сфери на держслужбу, тому що їх "драйвить" розвиток штучного інтелекту в Україні.

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AI Center of Excellence розпочинає свою діяльність з чіткої системи цілей (OKR), розповів Овчаренко. Зокрема на першому році роботи планується реалізація 16 проєктів у сфері AI, зокрема в GovTech та DefenseTech. Перші MVP (мінімально життєздатні продукти) запустять вже у найближчому кварталі, кажуть керівники WINWIN. Ним може стати AI-асистент в "Дії", про появу якого у першому кварталі 2025 року казав Михайло Федоров.

До помічника можна буде звертатися голосом, він аналізуватиме та спрямовуватиме звернення до потрібного міністерства.