Как это работает

Компания Google представила три новых экспериментальных инструмента, использующих искусственный интеллект для обучения иностранным языкам. Их цель – сделать процесс изучения более гибким, персонализированным и приближенным к реальной жизни. Хотя эти эксперименты находятся на ранней стадии, в компании, похоже, пытаются составить конкуренцию Duolingo, используя мощности своей мультимодальной модели Gemini, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Первый инструмент называется "Крошечный урок". Он создан для быстрого усвоения конкретных фраз, которые нужны именно в этот момент. Пользователь описывает ситуацию, например, "поиск утерянного паспорта", а система генерирует соответствующие слова и грамматические конструкции, которые могут понадобиться в этой конкретной ситуации. Она также предлагает возможные реплики, например "Я не знаю, где я его потерял" или "Я хочу сообщить об этом в полицию".

Второй эксперимент называется "Slang Hang" и призван научить разговаривать не так, как в учебнике, а естественно – с использованием местного сленга. Пользователи могут создавать диалоги между носителями языка и наблюдать за ходом разговора пошагово. Например, это может быть сценка на рынке или встреча друзей в метро. Каждый непонятный термин можно выделить и получить объяснение. Google предупреждает, что иногда ИИ может злоупотреблять сленгом или выдумывать слова, поэтому важно проверять информацию в надежных источниках.

Третий инструмент – "Word Cam" – позволяет использовать камеру, чтобы изучать новые слова, связанные с предметами вокруг. Достаточно сделать фото, и Gemini распознает объекты на изображении, подписывая их на языке, который вы изучаете. Кроме этого, предлагаются дополнительные термины для описания увиденного. Например, если вы знаете слово "окно", система может также показать слово "штора".

По словам Google, цель этих экспериментов – сделать изучение языков более динамичным, контекстным и ориентированным на пользователя. Среди поддерживаемых языков – арабский, китайский, английский (варианты для США, Великобритании и Австралии), французский, немецкий, греческий, иврит, хинди, итальянский, японский, корейский, португальский, испанский и несколько других, но украинского пока нет.

Все эти функции пока доступны через платформу Google Labs. Когда сервис планируют запустить для всех, неизвестно.