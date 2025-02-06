З 4 лютого Міністерство внутрішніх справ та безпеки Південної Кореї попередило держустанови та 17 муніципалітетів про ризики використання генеративних ШІ-систем, зокрема DeepSeek, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Korea.

Читайте на сайті З'явилися тривожні подробиці того, що DeepSeek робить із даними своїх користувачів

Вже 5 лютого Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики заблокували доступ до DeepSeek для своїх співробітників. Наступного дня до них приєдналося Міністерство економіки та фінансів.

Де заборонять DeepSeek

Обмеження торкнулися також фінансових установ країни: державний банк, що спеціалізується на міжнародній торгівлі, заблокував доступ ще 31 січня, а комерційні банки та фінансові компанії припинили роботу з DeepSeek з 3 лютого.

До заборони також приєдналася енергетична компанія KEPCO KPS, яка керує ядерними електростанціями. Представники компаній і держструктур пояснюють це ризиком витоку персональних даних через китайський інтерфейс чат-бота.

Південна Корея не єдина країна, що вживає таких заходів. Австралія заборонила використання DeepSeek на державних пристроях та в урядових системах. Італія стала однією з перших країн, що вилучила застосунок DeepSeek зі свого національного сегмента магазинів додатків.

Дивіться також Не такий вже й дешевий: аналітики розкрили справжні витрати DeepSeek на навчання ШІ

За нею так само вчинили Тайвань, а Японія, Велика Британія та Нідерланди готуються до впровадження аналогічних обмежень найближчим часом.