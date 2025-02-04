Что известно

Новый законопроект подал на рассмотрение сенатор от штата Миссури Джош Хоули. Он привлекает внимание своей беспрецедентной строгостью. В целом текст не делает акцент конкретно на технологиях DeepSeek, а касается в целом китайского искусственного интеллекта. Он предлагает запретить любой импорт или экспорт продуктов искусственного интеллекта в Китай и из Китая. Поскольку модели DeepSeek сейчас почти единственные китайские ИИ, широко доступны в США, это касается в первую очередь их, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Это также затронет новую модель Qwen от Alibaba, Hunyuan от Tencent, Ernie Bot от Baidu, Doubao от ByteDance, Kimi от Zhipu AI, Talkie от MiniMax и другие.

Ответственность за нарушение потенциального закона предусматривает 20 лет тюрьмы вместе со штрафом в 1 миллион долларов для частных лиц и 100 миллионов долларов для компаний.

Понятно, что все это довольно экстремально и может означать провал законопроекта. Эксперты считают, что если его не отвергнут полностью и сразу, то могут пересмотреть суровость наказаний. Например, полностью отменить тюремное заключение или уменьшить его срок, а также уменьшить размер штрафа.

Кроме того, маловероятно, что удастся так быстро и резко ввести столь жесткие правила, учитывая, насколько долгим и трудным был путь к запрету TikTok, который все еще не состоялся.

Как бы там ни было, но это показывает, что среди законодателей существует значительная паника после резкого взлета DeepSeek. Пользователи из США массово бросились тестировать китайский ИИ, не заботясь о возможных угрозах. Даже работники Пентагона не были достаточно сознательными и установили на свои устройства приложение DeepSeek.