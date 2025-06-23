Как DeepSeek обходит экспортные ограничения

Компания DeepSeek из Ханчжоу, которая занимается искусственным интеллектом, оказывала поддержку военным и разведке Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, DeepSeek использовала схемы обхода экспортных ограничений, чтобы получить доступ к передовым микросхемам, изготовленных в США.

Речь идет о больших объемах мощных чипов H100, которые производит компания Nvidia.

Доступ Китая к ним ограничили с 2022 года из-за опасений США относительно их военного использования.

DeepSeek пыталась использовать фиктивные компании в Юго-Восточной Азии, чтобы обойти экспортные ограничения, и стремилась получить доступ к дата-центрам в регионе, чтобы дистанционно работать с американскими чипами,

– рассказал чиновник.

Стоит знать! Пока неизвестно, удалось ли DeepSeek успешно обойти ограничения. Также пока нет информации о том, планируют ли США новые санкции или экспортные ограничения против DeepSeek на фоне этих обвинений.

В чем обвиняют компанию DeepSeek

Ранее американское правительство не разглашало оценку деятельности компании DeepSeek. О связях с китайскими военными заговорили на фоне масштабной торговой войны между США и Китаем.

Компанию обвиняют в передаче пользовательских данных и аналитики государственному аппарату в Пекине.

Данные американских пользователей якобы передаются в Китай через инфраструктуру, связанную с государственной телекоммуникационной компанией China Mobile.

Кроме того, DeepSeek фигурирует в более 150 записях о госзакупках Народно-освободительной армии Китая и других структур оборонного сектора, которым она предоставляла технологические услуги.

Стоит знать! Обвинения в сотрудничестве DeepSeek с военными может вызвать беспокойство относительно конфиденциальности их данных среди десятков миллионов людей по всему миру, которые ежедневно пользуются услугами компании.