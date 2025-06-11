Какое решение приняли китайская и американская стороны
Трамп уточнил, что США получат доступ к китайским редкоземельным металлам, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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Мы также предоставим Китаю то, о чем было договорено, включая обучение китайских студентов в наших колледжах и университетах, что всегда меня устраивало!
Как уточнил Трамп, США получают пошлины 55%. Китай, в свою очередь, – 10%.
То есть, тарифы будут действовать так:
- пошлины США на китайские товары – 55%;
- китайские тарифы на американские товары – 10%.
Интересно! В своей заметке в соцсети "Truth Social" Трамп назвал отношения США с Китаем отличными. Ранее американский президент указывал, что с Пекином договариваться трудно.