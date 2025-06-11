Яке рішення ухвалили китайська та американська сторони
Трамп уточнив, що США отримають доступ до китайських рідкоземельних металів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
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Ми також надамо китаю те, про що було домовлено, включаючи навчання китайських студентів у наших коледжах та університетах, що завжди мене влаштовувало!
Як уточнив Трамп, США отримують мита 55%. Китай, своєю чергою, – 10%.
Тобто, тарифи діятимуть так:
- мита США на китайські товари – 55%;
- китайські тарифи на американські товари – 10%.
Цікаво! У своєму дописі у соцмережі "Truth Social" Трамп назвав відносини США з Китаєм відмінними. Раніше американський президент вказував, що з Пекіном домовлятися важко.