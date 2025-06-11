На яку зброю Україна витратить гроші

Україна залучить майже 1,7 мільярда фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї, повідомляє 24 Канал з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

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За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога,

– розповів Шмигаль.

Цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Загалом вдалося залучити 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 000 безпілотників уже цього року.

Найбільший пакет військової допомоги

У 2025 році безпекова допомога Україні стане найбільшою за час повномасштабного вторгнення.

Велика Британія

Країна оголосила рекордну допомогу на постачання дронів — 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році. Загалом у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 мільярда фунтів, з яких 247 мільйонів буде спрямовано на підготовку ЗСУ.

Німеччина

Країна схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. До пакета входит фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні, передача систем ППО, зброї та боєприпасів.

Нідерланди

Партнери надають пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони.

Бельгія

Країна оголосила довгострокову ініціативу: щорічна допомога Україні в розмірі 1 мільярд євро до 2029 року та передача протимінного корабля.

Норвегія

Країна виділяє 700 мільйонів доларів на дрони та 50 мільйонів доларів до фонду NSATU Trust Fund.

Канада

Партнери надають 45 мільйонів доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.

Швеція

Від країни отримаємо 440 мільйони євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.