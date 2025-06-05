Рекордна допомога для України
Підбили підсумки 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Дивіться також "Данська модель" підтримки: яку суму допомогу отримає Україна
Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що сьогоднішнє засідання стало черговим підтвердженням, що партнери залишаються надійними та рішучими в підтримці України.
Маємо значні результати – у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни,
– повідомив Умєров.
Що саме отримає Україна
За підсумками зустрічі партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки:
- Велика Британія
Країна оголосила рекордну допомогу на постачання дронів — 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році. Загалом у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 мільярда фунтів, з яких 247 мільйонів буде спрямовано на підготовку ЗСУ.
- Німеччина
Країна схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. До пакета входит фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні, передача систем ППО, зброї та боєприпасів.
- Нідерланди
Партнери надають пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони.
- Бельгія
Країна оголосила довгострокову ініціативу: щорічна допомога Україні в розмірі 1 мільярд євро до 2029 року та передача протимінного корабля.
- Норвегія
Країна виділяє 700 мільйонів доларів на дрони та 50 мільйонів доларів до фонду NSATU Trust Fund.
- Канада
Партнери надають 45 мільйонів доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.
- Швеція
Від країни отримаємо 440 мільйони євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.