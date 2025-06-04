Також домовилися про створення механізму оборонного виробництва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України й заяву Рустема Умєрова, зроблену у середу, 4 червня.

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Яку допомогу отримає Україна

Під час засідання Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів – 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів у 2025 році. Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 мільярди фунтів.

З них 247 мільйонів фунтів буде спрямовано на підготовку ЗСУ. Водночас Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Бундестаг, за даними українського Міністерства оборони, уже затвердив відповідне рішення.

До пакета допомоги від Берліна входять фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні, а також передача систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів. Крім того, Київ отримає військові допомогу від Нідерландів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Нідерланди надають Києву пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. В українському оборонному відомстві заявляють, що до нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони.

Бельгія оголосила довгострокову ініціативу, яка передбачає щорічну допомогу Україні в розмірі 1 мільярда євро, відомо, що така підтримка триватиме до 2029 року. Також у межах вищезгаданої ініціативи, Києву передадуть протимінний корабель.

Норвегія виділяє Україні 700 мільйонів доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а також 50 мільйонів доларів, які спрямують до фонду NSATU Trust Fund.

Канада надасть 45 мільйонів доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, і броньовані машини Coyote та Bison. Від Швеції спрямують 440 мільйонів євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння.

Я вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. Дякую моїм дуже добрим друзям, міністру Гілі та міністру Пісторіусу, за організацію цієї зустрічі. Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом ми працюємо над досягненням цього,

– заявив Рустем Умєров.

Що домовилися про оборонне виробництво

Рустем Умєров на спільній пресконференції з британським і німецьким колегами заявив, що під час "Рамштайну" Україна та держави-партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.

Ідея створення нового формату належить західним столицям, пояснив міністр оборони, які запропонували допомогу у побудові нового оборонного виробництва, що належатиме українським оборонним компаніям.

Партнери звернулися до мене із запитанням, чи можуть українські компанії побудувати виробництво у їхніх державах, щоби виробляти новітні продукти. Наші партнери готові повністю оплатити виробництво і продукція буде спрямовуватися в Україну так довго, доки триватиме війна,

– пояснив він.

Інформацію про рішення на підтримку спільних оборонних підприємств підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що це гарантії безпеки для України та Європи, що агресія Росії не зможе поширитися.