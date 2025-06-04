Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, зроблену перед засіданням "Рамштайн".

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Що відомо про кораблі від Нідерландів

Так, новий пакет морської допомоги від Нідерландів на суму 400 мільйонів євро включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій.

"Тобто широкий спектр з понад 100 суден", – уточнив Брекельманс.

Також в ньому буде понад 50 морських безпілотників, системи озброєння, датчики, резервні частини та навчання українських спеціалістів.

Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози, як у Чорному морі, так і навколо Херсона, зростають. Для України дуже важливо захистити себе від цього,

– вказав глава Міноборони Нідерландів.

Він зазначив, що Нідерланди прагнуть підтримати Україну у забезпеченні свободи судноплавства та збереженні безпечних торгівельних морських маршрутів.

Зауваджимо, що Росія становить небезпеку не лише у Чорному морі. У Фінській затоці країна-агресорка почала забезпечувати військове супроводження танкерів свого тіньового флоту.