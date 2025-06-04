Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, сделанное перед заседанием "Рамштайн".

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Что известно о кораблях от Нидерландов

Так, новый пакет морской помощи от Нидерландов на сумму 400 миллионов евро будет включать более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций.

"То есть широкий спектр из более 100 судов", – уточнил Брекельманс.

Также в нем будет более 50 морских беспилотников, системы вооружения, датчики, резервные части и обучение украинских специалистов.

Это полный пакет для усиления морской безопасности Украины. Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы, как в Черном море, так и вокруг Херсона, растут. Для Украины очень важно защитить себя от этого,

– указал глава Минобороны Нидерландов.

Он отметил, что Нидерланды стремятся поддержать Украину в обеспечении свободы судоходства и сохранении безопасных торговых морских маршрутов.

Заметим, что Россия представляет опасность не только в Черном море. В Финском заливе страна-агрессор начала обеспечивать военное сопровождение танкеров своего теневого флота.