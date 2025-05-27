Теневой флот России сопровождается военными кораблями
Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, пишет 24 Канал со ссылкой на Yle.
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Он пояснил, что российское военное присутствие в регионе было всегда, однако сейчас Кремль сопровождает коммерческие танкеры из своего теневого флота в узком проходе Финского залива.
При этом привлечены военные корабли и вооруженные силы,
– сказал Антти Хяккянен.
В то же время в Военно-морских силах Финляндии сообщили, что заметили рост военного трафика в Финском заливе. Однако Хяккянен отметил, что пока не видит в этом угрозы для Финляндии.
Заметьте! Однако он считает, что укрепление Россией своих военных возможностей, и ее агрессия и опасность для всей Европы, является фактом.