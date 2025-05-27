Теневой флот России сопровождается военными кораблями

Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, пишет 24 Канал со ссылкой на Yle.

Читайте также Экспорт российской нефти в Китай продолжает уменьшаться

Он пояснил, что российское военное присутствие в регионе было всегда, однако сейчас Кремль сопровождает коммерческие танкеры из своего теневого флота в узком проходе Финского залива.

При этом привлечены военные корабли и вооруженные силы,

– сказал Антти Хяккянен.

В то же время в Военно-морских силах Финляндии сообщили, что заметили рост военного трафика в Финском заливе. Однако Хяккянен отметил, что пока не видит в этом угрозы для Финляндии.

Заметьте! Однако он считает, что укрепление Россией своих военных возможностей, и ее агрессия и опасность для всей Европы, является фактом.