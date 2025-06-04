Минулого року Велика Британія поставила в Україну понад 10 тисяч безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Міністерства оборони Великої Британії.

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Британія поставить Україні вдесятеро більше дронів

Як повідомляє Міністерство оборони Британії, дрони стали критично важливою зброєю для Збройних сил України, тож Лондон вирішив подвоїти інвестиції у цю сферу, активізувавши співпрацю з національними оборонними підприємствами, включно з малим і середнім бізнесом.

В поточному фінансовому році вже поставлено десятки тисяч безпілотників і Британія націлена на нову амбітну мету – 100 тисяч дронів для України.

Інвестиції в дрони є частиною масштабного пакету військової допомоги Україні, що цьогоріч сягне 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. Окрім безпілотників, Британія вже завершила постачання 140 тисяч артилерійських снарядів до ЗСУ з початку 2025 року.

Також на засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Джон Гілі заявить про нову допомогу – 247 мільйонів фунтів буде спрямовано на підготовку українських військових у межах програми Interflex. Ще 40 мільйонів – до спеціального фонду НАТО NSATU для подальшої підтримки України.