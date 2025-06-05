Рекордная помощь для Украины

Подвели итоги 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что сегодняшнее заседание стало очередным подтверждением, что партнеры остаются надежными и решительными в поддержке Украины.

Есть значительные результаты – в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны,

– сообщил Умеров.

Что именно получит Украина

По итогам встречи партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки:

Великобритания

Страна объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 миллионов фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. Всего в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 миллиарда фунтов, из которых 247 миллионов будет направлено на подготовку ВСУ.

Германия Страна одобрила новый пакет военной поддержки

Страна одобрила новый пакет военной помощи на 5 миллиардов евро. В пакет входит финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Нидерланды

Партнеры предоставляют пакет помощи стоимостью 400 миллионов евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны.

Бельгия

Страна объявила долгосрочную инициативу: ежегодная помощь Украине в размере 1 миллиард евро до 2029 года и передача противоминного корабля.

Норвегия

Страна выделяет 700 миллионов долларов на дроны и 50 миллионов долларов в фонд NSATU Trust Fund.

Канада

Партнеры предоставляют 45 миллионов долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

Швеция

От страны получим 440 миллионов евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.