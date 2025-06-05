Как будет реализовываться "датская модель" поддержки
Такая инвестиция помощи предусматривает оружие, которое будет производиться, в том числе и в Украине, для безопасности всей Европы, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Рустема Умерова.
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Первый транш – 428 миллионов евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии. Деньги уже в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерия, ударные дроны, ракеты и противотанковые средства, созданные в Украине для наших воинов.
Как добавил Умеров, это решение относительно военной помощи является результатом разговора министра с коллегой и другом Троэльсом Лундом Поульсеном, министром обороны Дании. Умеров поблагодарил Данию за лидерство и непоколебимую поддержку Украины.
Мы также готовим новые стратегические решения – и для инвестиций украинских компаний в странах "Рамштайн", и для развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине,
– заявил министр обороны.
Что предусматривает "датская модель"
Как рассказал Рустем Умеров, такая модель поддержки является уникальным механизмом прямой поддержки украинского ОПК. То есть это доверие к украинской армии, признание возможностей производителей и реальный вклад в укрепление Сил обороны Украины.