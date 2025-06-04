Сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

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Какое вооружение будут производить в рамках инициативы "Рамштайн"

Умеров сообщил о старте новой инициативы в рамках "Рамштайн" - совместное производство украинского оружия на территории стран-партнеров.

Некоторые из наших ближайших партнеров – те, кто предоставляет миллиардную военную помощь – постоянно обращаются к нам с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы изготавливать украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии,

– отмечает Умеров.