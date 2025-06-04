Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

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Яке озброєння вироблятимуть в рамках ініціативи "Рамштайн"

Умєров повідомив про старт нової ініціативи у межах "Рамштайну" - спільне виробництво української зброї на території країн-партнерів.

"Деякі з наших найближчих партнерів – ті, хто надає мільярдну військову допомогу – постійно звертаються до нас з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією", – зазначає Умєров.

Він додав, що доки триває війна, партнери готові передавати усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби ЗСУ. Також вони готові повністю профінансувати ці виробництва й передбачити додаткове фінансування.

Ця ініціатива – це стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння. Ми сподіваємося, що ініціатива буде підтримана в рамках європейської програми SAFE, яка передбачає 150 мільярдів євро на розвиток оборонної промисловості,

– повідомив Умєров.

Які ініціативи впроваджують українські партнери:

Західноєвропейська компанія сьогодні, 4 червня, анонсувала виробництво сучасних ракет проти "Шахедів" в Україні;

Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки;

Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина);

українські підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія – Фінляндія);

SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція – Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) – вже розширюють свою присутність в Україні.

Умєров додав, що настав час і українським компаніям розширювати свою присутність на світових ринках, але з фокусом на виробництві саме для України.

"Український ОПК отримає доступ до іноземного фінансування, передових технологій, нових виробничих майданчиків та стратегічного партнерства з провідними гравцями світу. А наші партнери – зміцнення власного промислового потенціалу з передачею озброєнь Україні", – резюмує міністр оборони.