На какое оружие Украина потратит деньги

Украина привлечет почти 1,7 миллиарда фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага,

– рассказал Шмыгаль.

В этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставкам дронов. В целом удалось привлечь 350 миллионов фунтов, что позволит передать Украине 100 000 беспилотников уже в этом году.

Самый большой пакет военной помощи

В 2025 году помощь в сфере безопасности Украине станет крупнейшей за время полномасштабного вторжения.

Великобритания

Страна объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 миллионов фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. Всего в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 миллиарда фунтов, из которых 247 миллионов будет направлено на подготовку ВСУ.

Германия Страна одобрила новый пакет военной поддержки

Страна одобрила новый пакет военной помощи на 5 миллиардов евро. В пакет входит финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Нидерланды

Партнеры предоставляют пакет помощи стоимостью 400 миллионов евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны.

Бельгия

Страна объявила долгосрочную инициативу: ежегодная помощь Украине в размере 1 миллиард евро до 2029 года и передача противоминного корабля.

Норвегия

Страна выделяет 700 миллионов долларов на дроны и 50 миллионов долларов в фонд NSATU Trust Fund.

Канада

Партнеры предоставляют 45 миллионов долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

Швеция

От страны получим 440 миллионов евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.