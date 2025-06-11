На какое оружие Украина потратит деньги
Украина привлечет почти 1,7 миллиарда фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага,
– рассказал Шмыгаль.
В этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставкам дронов. В целом удалось привлечь 350 миллионов фунтов, что позволит передать Украине 100 000 беспилотников уже в этом году.
Самый большой пакет военной помощи
В 2025 году помощь в сфере безопасности Украине станет крупнейшей за время полномасштабного вторжения.
- Великобритания
Страна объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 миллионов фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. Всего в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 миллиарда фунтов, из которых 247 миллионов будет направлено на подготовку ВСУ.
- Германия Страна одобрила новый пакет военной поддержки
Страна одобрила новый пакет военной помощи на 5 миллиардов евро. В пакет входит финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.
- Нидерланды
Партнеры предоставляют пакет помощи стоимостью 400 миллионов евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны.
- Бельгия
Страна объявила долгосрочную инициативу: ежегодная помощь Украине в размере 1 миллиард евро до 2029 года и передача противоминного корабля.
- Норвегия
Страна выделяет 700 миллионов долларов на дроны и 50 миллионов долларов в фонд NSATU Trust Fund.
- Канада
Партнеры предоставляют 45 миллионов долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.
- Швеция
От страны получим 440 миллионов евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.