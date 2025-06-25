Підозри у співпраці DeepSeek з армією Китаю

DeepSeek, один із найпомітніших розробників штучного інтелекту в Китаї та світі, використовує потужні прискорювачі NVIDIA H100, доступ до яких, згідно з повідомленням Reuters, був отриманий незаконним шляхом. Джерела стверджують, що компанія користується американськими чипами попри діючі обмеження, котрі забороняють експорт передових розробок NVIDIA до Китаю, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з даними видання, DeepSeek бере активну участь у військових операціях Китаю, надаючи технічну підтримку державним органам. Звіт також укотре згадує про те, що завдяки своєму штучному інтелекту, який так сподобався американцям, компанія збирає та передає великі обсяги користувацьких даних.

За словами високопосадовця з адміністрації США, DeepSeek нібито передає отримані дані китайським організаціям через свою внутрішню цифрову інфраструктуру. Компанія згадується в понад 150 документах китайського уряду, що стосуються оборонних закупівель. Це свідчить про тісну інтеграцію DeepSeek у державні структури Китаю.

Ці дії не тільки підривають ефективність американських обмежень, а й створюють потенційні ризики для всього західного світу. Попри це, офіційної заборони на діяльність DeepSeek досі немає. Раніше OpenAI пропонувала заборонити DeepSeek, оскільки її штучний інтелект контролюється урядом Китаю, але жодних кроків у цьому напрямку так і не відбулося, крім кількох розмов і заяв.

Як працює схема обходу санкцій

Повідомляється, що DeepSeek використовує підставні компанії в країнах Південно-Східної Азії – зокрема, у Малайзії та Сінгапурі – для організації віддаленого доступу до серверів з чипами NVIDIA H100. Таким чином вона не привозить процесори безпосередньо до себе, а користується чимось на кшталт хмарних послуг, де чипи здаються в оренду. Через такі схеми китайська компанія продовжує працювати з технологіями, які формально для неї недоступні.

Варто також нагадати, що DeepSeek стала відомою завдяки проривній моделі R1, яка демонструє вищу ефективність, ніж ChatGPT, при значно нижчих витратах. Це привернуло до компанії значну увагу з боку ринку та звичайних користувачів, що ще більше посилило інтерес з боку державних структур Китаю, які не впускають шансу поживитися черговою порцією західних даних. Але такої потужності ШІ від DeepSeek досяг, фактично паразитуючи на чужих розробках.

Є свідчення, що навчання R1 відбувалося шляхом так званої дистиляції даних з ChatGPT, що прямо заборонено правилами користування OpenAI.

Існують також підозри, що компанія вкрала частину даних у Google Gemini, щоб навчити найновішу версію ШІ-моделі R1 під назвою R1-0528, яка демонструє високі показники на тестах з математики та кодування.

З огляду на зібрані докази, участь DeepSeek у військових розробках та порушення експортних правил можуть стати приводом для заборони діяльності компанії щонайменше в США. Проте наразі конкретних кроків не вживають.