Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступниці директора з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль в ефірі телеканалу "Київ24".

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Яка послуга може з'явитися у Дії наступною

Коваль повідомила, що сервісом "одруження онлайн" вже скористувалося понад 2 000 пар. Наступним логічним кроком у Дії може бути послуга розлучення. Наразі розробники перебувають на етапі аналізу впровадження цієї послуги.

Що стосується розлучення – це логічний наступний крок. Зараз ми вивчаємо процеси й технологічну частину,

– повідомила Коваль.

Варто зауважити, що наразі в Дії доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені.

До слова, раніше Міністерство цифрової трансформації України анонсувало нове оновлення для застосунку Дія. Так, вже навесні у застосунку з'являться електронні рецепти, направлення до лікарів, запити на обробку персональних даних та затвердження планів лікування.

Нова послуга розробляється у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, і до червня 2025 року всі медичні установи будуть підключені до системи сповіщень.

Крім того, у Дії тепер можна повідомити про відсутність зв'язку чи мобільного інтернету. Нова функція дозволяє швидко інформувати про перебої у роботі мобільних операторів та інтернет-провайдерів.