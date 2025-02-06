Уже п'ять років українці живуть із Дією. За цей час з аутсайдера цифровізації Україна перетворилася на лідера. Наша країна перескочила зі 102-го місця в рейтингу E-Government Development Index у 2018 році на п'яте у 2024-му.

Ця історія почалася в травні 2019 року з промови Володимира Зеленського про "державу в смартфоні". З того часу у Дію перейшли десятки документів, сервісів і послуг, якими користуються 22 мільйони українців.

З нагоди п'ятиріччя Дії 24 Канал зібрав найголовніші факти та досягнення з історії "держави в смартфоні", а також запитав в очільника Мінцифри Михайла Федорова, як узагалі з'явилася ця ідея.

Що передувало Дії

23 травня 2019 року на заході iForum у київському Міжнародному виставковому центрі нещодавно обраний президент Володимир Зеленський анонсував "державу в смартфоні". Зеленський тоді зазначив, що використання цифрових технологій в рази дешевше, ніж утримання чиновницького апарату. Президент навів дані ООН за 2018 рік, згідно з якими в розвитку електронного урядування Україна поступалася Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії та державі-агресорці Росії.

Справа не в людях, справа у системі. І можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити державу у смартфоні, уряд у смартфоні. Час це зробити. Без вас не впораємося,

– звернувся Зеленський до учасників форуму.



Володимир Зеленський та Михайло Федоров на iForum – 2019 / Фото Офісу Президента

"Як було б круто, коли ти їдеш на роботу і можеш отримувати на телефон не тільки новини та інформацію про погоду, а й контролювати, які законопроекти подаються, змінювати їх, контролювати, яких людей обирають, як їх можна відкликати, які петиції готуються. Тому я справді мрію про нашу країну у смартфоні і щоб ми були першими у світі, оминувши нинішній етап, який нам важко наздогнати", – сказав Зеленський.

Як створювали "Дію"

У червні 2019 року тоді ще радник президента Михайло Федоров анонсував масштабну ініціативу з цифровізації державних послуг. Серед головних цілей – створення бренду "держави в смартфоні", впровадження електронної ідентифікації та переведення 90% державних послуг в онлайн.

Для реалізації цього амбітного проєкту Україна співпрацювала з Естонією, яка вже мала значний досвід у сфері електронного врядування.

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У серпні-вересні 2019 року Верховна Рада нового скликання утворила Комітет з питань цифрової трансформації, а в уряді з'явилася нова посада – віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації. На цю посаду призначили Михайла Федорова, а разом із ним було створено міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри).

Для досягнення амбітної цілі президента – "держави в смартфоні" було створено Мінцифру, і наша команда почала втілювати це бачення в життя. Так з'явився застосунок Дія, який змінив життя кожного українця. 27 вересня 2019 року ми презентували Мінцифру і бренд цифрової України. Тоді ще не було готового застосунку Дія, а була лише ідея та концепція. А вже 6 лютого 2020 року відбулася офіційна презентація Дії. За два місця застосунок встановили понад 2 мільйони українців,

– ексклюзивно прокоментував 24 Каналу голова Мінцифри Михайло Федоров.



Рейтинг цифрових держпослуг за країнами / Інфографіка Мінцифри

Детальніше про шлях Дії:

27 вересня 2019 року Мінцифра представила бренд Дія – платформу, що стала основою проєкту "держава у смартфоні". Міністр цифрової трансформації анонсував запуск порталу та мобільного застосунку для отримання державних послуг онлайн.

4 грудня 2019 року Кабінет Міністрів затвердив постанову, що регулює функціонування Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" та Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

16 грудня 2019 року розпочалося бета-тестування мобільного застосунку Дія. На початковому етапі користувачі отримали можливість зберігати у смартфоні цифрове водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Для доступу до документів необхідна була ідентифікація через систему BankID у застосунках Приват24 або monobank. Поліція перевіряла цифрові документи за допомогою QR-коду. За півтора місяця бета-тесту Мінцифра отримала 58 тисяч заявок, з яких 32,5 тисячі користувачів взяли участь у випробуванні.

6 лютого 2020 року відбулася офіційна презентація застосунку Дія за участю керівництва держави. Президент Володимир Зеленський заявив, що 9 мільйонів українців зможуть використовувати цифрові водійські посвідчення, а тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук підкреслив, що цифровізація державних послуг є одним із ключових пріоритетів уряду.

Окрім застосунку, представили освітню онлайн-платформу "Дія. Цифрова грамотність". За два місяці після запуску застосунок Дія завантажили понад 2 мільйони користувачів, що підтвердило високий попит на цифрові державні послуги в Україні. Згодом, з початком вакцинації під час пандемії COVID-19, у Дії з'явилися ковід-сертифікати, що підтверджували щеплення.

Скільки послуг і документів було та є в Дії

Цифрове водійське посвідчення та техпаспорт стали першими документами, доступними в застосунку Дія. Протягом першого року до них додали студентський квиток, ID-картку, закордонний паспорт, РНОКПП, свідоцтво про народження дитини та довідку ВПО.

У квітні 2020 року запрацював портал Дія, який на старті пропонував 27 послуг. Одними з перших сервісів стали реєстрація ФОП та комплексна послуга для батьків новонароджених єМалятко. Також у застосунку з’явилися можливості перевірки штрафів за порушення ПДР та боргів за виконавчими провадженнями.

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Станом на сьогодні в застосунку Дія доступні 28 цифрових документів та понад 30 сервісів. На порталі Дія користувачі можуть скористатися понад 130 державними послугами. Наразі Дія об’єднує 22 мільйони українців, забезпечуючи їм доступ до державних послуг у цифровому форматі.

Визнання Дії в Україні та світі

Застосунок Дія у 2024 році увійшов до престижного рейтингу TIME Best Inventions 2024 у категорії Apps & Software. Видання TIME відзначило цифрову платформу за її підхід, зокрема сервіс "Шлюб онлайн" – перший у світі сервіс, який дозволяє пройти повний цикл реєстрації шлюбу без відвідування державних установ.

TIME щороку відбирає 200 найреволюційніших розробок у різних сферах, оцінюючи їх за критеріями оригінальності, ефективності, амбітності та впливу. У 2024 році разом із Дією до списку потрапили, зокрема, Canva та фінтех-компанія Column Tax. У попередньому році в цій категорії були відзначені Duolingo Music, Spotify DJ та інші впливові технологічні проєкти.

За час існування сервісу "Шлюб онлайн" у Дії українці зробили 2 мільйони пропозицій, подали 13,6 тисячі заяв на одруження, а 2339 пар вже офіційно одружилися через застосунок.

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Окрім рейтингу TIME, Дія отримала низку міжнародних відзнак:

"Каннські леви" (2022) – бронзова нагорода у категорії "Креативна трансформація бізнесу";

Red Dot Design Award (2020) – нагорода за дизайн порталу "Дія";

e-Governance Academy (Естонія) – відзнака за "Дія.Підпис-EU";

UX Design Awards – спеціальна нагорода за дизайн застосунку серед 540 проєктів із 54 країн світу.

За пʼять років Дії ми показали, що саме цифровізація прибирає корупційні ризики і можливості для махінацій. Фонд Східна Європа провів дослідження, в якому фахівці з'ясували, що реальний антикорупційний та економічний ефект від цифровізації за чотири роки – 66 мільярдів гривень. І це лише 25% усіх послуг в Дії. Реальний ефект значно більший,

– зазначив Михайло Федоров у коментарі 24 Каналу про вплив Дії в Україні.



Михайло Федоров / Фото надане 24 Каналу

Які плани у Дії на 2025 рік

Цьогоріч Мінцифра працює над повною інтеграцією штучного інтелекту в усі свої проєкти. Не виключення – і Дія. Також міністерство працює над такими послугами:

Комплекс послуг для водіїв. Цього року у планах здійснити цифрову реформу ГСЦ МВС.

По суті, це буде революція в послугах для водіїв. Плануємо цифровізувати 90% послуг для водіїв протягом року,

– кажуть у Мінцифрі.