Кабінет Міністрів вже схвалив відповідні зміни до постанови, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
А тим часом У Дії тепер можна повідомити про відсутність зв'язку чи мобільного інтернету
Які нові можливості з’являться у Дії?
Оновлення передбачає впровадження медичних сповіщень, серед яких:
- Електронні рецепти та коди для їх погашення
- Направлення до лікарів
- Запити на обробку персональних даних
- Затвердження планів лікування
Нова послуга розробляється у співпраці з Міністерством охорони здоров'я. Очікується, що до червня 2024 року всі медичні установи будуть підключені до системи сповіщень, що дозволить пацієнтам отримувати важливу медичну інформацію безпосередньо в застосунку Дія.