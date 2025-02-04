Кабінет Міністрів вже схвалив відповідні зміни до постанови, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

А тим часом У Дії тепер можна повідомити про відсутність зв'язку чи мобільного інтернету

Які нові можливості з’являться у Дії?

Оновлення передбачає впровадження медичних сповіщень, серед яких:

Електронні рецепти та коди для їх погашення

Направлення до лікарів

Запити на обробку персональних даних

Затвердження планів лікування

Нова послуга розробляється у співпраці з Міністерством охорони здоров'я. Очікується, що до червня 2024 року всі медичні установи будуть підключені до системи сповіщень, що дозволить пацієнтам отримувати важливу медичну інформацію безпосередньо в застосунку Дія.