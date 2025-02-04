Кабинет Министров уже одобрил соответствующие изменения в постановление, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
А тем временем В Дії теперь можно сообщить об отсутствии связи или мобильного интернета
Какие новые возможности появятся в Дії?
Обновление предусматривает внедрение медицинских уведомлений, среди которых:
- Электронные рецепты и коды для их погашения
- Направление к врачам
- Запросы на обработку персональных данных
- Утверждение планов лечения
Новая услуга разрабатывается в сотрудничестве с Министерством здравоохранения. Ожидается, что до июня 2024 года все медицинские учреждения будут подключены к системе оповещений, что позволит пациентам получать важную медицинскую информацию непосредственно в приложении Дія.