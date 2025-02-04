Кабинет Министров уже одобрил соответствующие изменения в постановление, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

А тем временем В Дії теперь можно сообщить об отсутствии связи или мобильного интернета

Какие новые возможности появятся в Дії?

Обновление предусматривает внедрение медицинских уведомлений, среди которых:

Электронные рецепты и коды для их погашения

Направление к врачам

Запросы на обработку персональных данных

Утверждение планов лечения

Новая услуга разрабатывается в сотрудничестве с Министерством здравоохранения. Ожидается, что до июня 2024 года все медицинские учреждения будут подключены к системе оповещений, что позволит пациентам получать важную медицинскую информацию непосредственно в приложении Дія.