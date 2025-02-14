За його словами, наразі таких сертифікатів немає ніде у світі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.

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Як згенерувати сертифікат неодруженого

Федоров каже, що громадяни України, які є неодруженими або вже розлученими можуть оновити застосунок Дія, вибрати опцію "Додати документ" та згенерувати сертифікат. Віцеміністр пояснює, що дані перевіряють у реєстрі, тож із сертифікатом можна дізнатися, що людина справді не в шлюбі.

За словами Федорова, для цього сертифікату можна вибрати будь-яке своє фото, вказати інтереси та навіть вибрати дизайн. Знак зодіаку підтягнеться автоматично. Окрім цього, документ має QR-код, який можна відсканувати в реальному часі, запропонувати стати парою та поділитися цим в соцмережах.

З Дією ви вже не витрачаєте часу на черги й бюрократію, а тепер не доведеться й на дослідження сторінок у соціальних мережах. Цифровізація захищає від будь-якого шахрайства (навіть романтичного),

– каже Федоров.

Він висловив сподівання, що цифровізація об'єднає серця багатьох українців. А також додав, що наступними послугами в Дії стануть "Шлюб онлайн" та "єМалятко".