Хто може отримати доплату до пенсії

Право на доплату до пенсії мають УБД та їхні родини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Підвищення може бути призначене незалежно від виду пенсії. Головне, щоб громадянин мав один із таких документів:

посвідчення члена сім’ї загиблого військового;

посвідчення людини з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

У 2025 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить 2 361 гривня. Тому людям з вищезазначених категорій мають доплачувати по 590 гривень до основного розміру пенсії.

Як отримати доплату

Для призначення доплати до пенсії необхідно звернутися до управління ПФУ за місцем проживання. Заявник має написати заяву та додати до неї копію посвідчення, яке дає право на підвищення пенсії.

Окрім того, таким категоріям громадян надається також незначна цільова грошова допомога у 40 гривень за законом "Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Важливо! Доплати за статус УБД можуть встановлюватися до будь-якого виду пенсії, оскільки його надають як військовим, так і звичайним громадянам.