Які є доплати після 65 років

З 1 січня 2018 року мінімальна пенсія для українців від 65 років становить 40% від мінімальної зарплати, але не менше прожиткового мінімуму для непрацездатних, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний Фонд України.

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Право на підвищення пенсії мають непрацюючі пенсіонери, які:

досягли 65-річного віку;

отримують пенсію відповідно до Закону №1058 ("Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"): за віком, інвалідністю, втратою годувальника або за вислугу років;

мають необхідний страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 для жінок;

отримують пенсію, яка з усіма доплатами не перевищує 40% від мінімальної зарплати, встановленої держбюджетом.

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія для українців від 65 років становила 2 840 гривень, з 1 квітня – 3 200 гривень. З березня 2025 року, з урахуванням доплат, виплата зросла до 3 758 гривень і нараховується автоматично.

Зверніть увагу! Працюючим пенсіонерам пенсію перераховують із урахуванням нової мінімальної зарплати лише після того, як вони звільняються з роботи або припиняють підприємницьку діяльність.