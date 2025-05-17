Хто має право вийти на пенсію раніше

Державна служба зайнятості повідомляє, що таке право мають громадяни, яких звільнили за скороченням штату або через ліквідацію підприємства, за умови, що до пенсійного віку їм залишилося не більше ніж півтора року, і вони мають необхідний страховий стаж, передає 24 Канал.

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Такий достроковий вихід на пенсію можливий згідно із Законом України "Про зайнятість населення". Однак для дострокового виходу на пенсію потрібно дотриматися кількох умов:

Людина повинна зареєструватися в центрі зайнятості як безробітна протягом 30 днів після звільнення. І протягом наступних семи днів їй не повинні запропонувати відповідну роботу.

Важливо! Також служба зайнятості підкреслює: крім віку, обов’язково враховується наявність достатнього страхового стажу: не меншого, ніж встановлено для цього віку.