Стаж військовослужбовців

Час проходження військової служби, зокрема в зоні бойових дій, зараховується до страхового стажу, необхідного для отримання пенсії, пише 24 канал з посиланням на ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Навіть якщо роботодавець не сплачує страхові внески за мобілізованого працівника, цей період усе одно зараховується до страхового стажу. Це не впливає на пенсію, не обнуляє трудовий досвід і не перериває стаж роботи за спеціальністю.

Мобілізація не є підставою для звільнення. Працівник просто тимчасово відсторонюється від роботи, а роботодавець зобов’язаний внести запис до трудової книжки про проходження військової служби. Такий запис підтверджує, що за працівником зберігається робоче місце.

Згідно з ч.1 ст.8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", період служби зараховується до страхового стажу на загальних підставах.

Особи зі статусом учасника бойових дій мають право вийти на пенсію раніше за інших.

УБД можуть піти на пенсію раніше

Чоловіки-УБД можуть виходити на пенсію з 55 років, жінки – з 50.

При цьому необхідний страховий стаж становить щонайменше 25 років для чоловіків і 20 – для жінок.



Важливо! Для військовослужбовців період служби (вислуга років) зараховується як страховий стаж.