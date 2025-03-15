Як нараховується стаж для УБД

Крім того, вони отримають додаткові виплати, пише 24 Канал з посиланням на адвокатку юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерину Аніщенко.

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Вона розповіла, що мобілізованим і контрактникам трудовий стаж, зокрема у зоні бойових дій, продовжує нараховуватися згідно зі статтею 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Час проходження особами військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до закону "Про оборону України", тобто, зокрема, і під час воєнного стану, зараховується не тільки до стажу, а й до вислуги років,

– пояснила Аніщенко.

Зокрема трудовий стаж у зоні бойових дій зараховується у співвідношенні 1:3. Це означає, що один місяць у таких умовах йде за три.

Зверніть увагу! У зоні бойових дій стаж зарахувався за цією формулою, якщо йдеться про мінімум місяць. Однак максимального терміну немає.

Достроковий вихід на пенсію та доплати для УБД

Катерина Аніщенко додала, що статус учасника бойових дій надає право вийти на пенсію достроково:

чоловікам – у 55 років, якщо в них є стаж 25 років;

– у 55 років, якщо в них є стаж 25 років; жінкам – у 50, якщо в них є стаж 20 років.

Водночас пенсія ветеранам УБД залежить від стажу та посадового окладу. Тому виплату кожна людина має розрахувати тільки індивідуально.

До пенсії передбачені такі доплати:

підвищення 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, 25% від 2361 гривні, це 590,25 гривні);

щомісячна допомога (допомога на життя) – 40 гривень;

щомісячна адресна допомога, якщо сума пенсії УБД (з усіма надбавками, підвищеннями та доплатами, але без урахування пенсій за особливі заслуги) менше, ніж 4 958 гривень.

Важливо! Мінімальна пенсія УБД в Україні має становити щонайменше 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто, 2361 х 2,1 = 4958,1 гривні.