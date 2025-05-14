Стаж военнослужащих

Время прохождения военной службы, в частности в зоне боевых действий, засчитывается в страховой стаж, необходимого для получения пенсии, пишет 24 канал со ссылкой на ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

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Даже если работодатель не уплачивает страховые взносы за мобилизованного работника, этот период все равно засчитывается в страховой стаж. Это не влияет на пенсию, не обнуляет трудовой опыт и не прерывает стаж работы по специальности.

Мобилизация не является основанием для увольнения. Работник просто временно отстраняется от работы, а работодатель обязан внести запись в трудовую книжку о прохождении военной службы. Такая запись подтверждает, что за работником сохраняется рабочее место.

Согласно ч.1 ст.8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", период службы засчитывается в страховой стаж на общих основаниях.

Лица со статусом участника боевых действий имеют право выйти на пенсию раньше других.

УБД могут уйти на пенсию раньше других

Мужчины-УБД могут выходить на пенсию с 55 лет, женщины – с 50.

При этом необходимый страховой стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 – для женщин.



Важно! Для военнослужащих период службы (выслуга лет) засчитывается как страховой стаж.