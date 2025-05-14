Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на специалистов юридической компании INSEININ. Отныне мужчины, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет, в том числе и падчериц или пасынков, имеют право на отсрочку, но при определенных условиях.

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Муж воспитывает детей жены

Юристы объяснили, что нужно для этого доказать.

Кто имеет право на отсрочку

Согласно постановлению Кабмина №519 от 6 мая 2025 года, право на отсрочку имеют мужчины, которые:

содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, в частности неродных - детей жены от предыдущего брака;

состоят в браке с матерью этих детей;

фактически воспитывают и содержат детей;

могут подтвердить, что у детей нет других родственников, которые способны их обеспечить – в частности, родного отца, бабушки, дедушки, совершеннолетних братьев или сестер.

Стоит заметить! Если такие родственники есть и могут заниматься детьми, – право на отсрочку может быть утрачено.

Какие документы нужны

Для получения отсрочки от мобилизации необходимо подать в ТЦК:

заявление на отсрочку (по утвержденной форме);

свидетельство о браке с матерью детей;

свидетельства о рождении всех детей;

документы о составе семьи и фактическом проживании с детьми;

подтверждение отсутствия родственников, которые могут обеспечивать содержание (справки о смерти, лишение прав, пребывания в тюрьме или нетрудоспособность и т.д.);

при необходимости – решение суда или нотариальный договор о содержании детей.

Почему это важно

Новые правила учитывают реальную ситуацию во многих украинских семьях, где муж воспитывает детей жены. Но чтобы получить отсрочку, нужно тщательно подготовить документы и доказать, что других лиц, способных содержать детей, нет.