Об этом рассказал адвокат, экс-депутат Киевоблсовета Роман Симутин в комментарии УНИАН, передает 24 Канал. Мобилизация в этом возрасте происходит на общих основаниях, однако есть ряд критериев, по которым некоторые категории граждан могут быть освобождены от службы.

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Как проходит мобилизация для мужчин старше 50 лет

По словам адвоката, мобилизовать могут любого военнообязанного старше 50 лет, если у него нет оснований для получения отсрочки от мобилизации. Особенно это касается тех, кто имеет дефицитные специальности, такие как связисты.

Однако, если мужчина имеет выводы ВВК, подтверждающие наличие нескольких категорий непригодности к службе, то его мобилизация может быть под вопросом.

В частности, если у военнообязанного диагностированы тяжелые заболевания, такие как грыжа, подагра или проблемы с сердцем, и ему установлено три или четыре категории "Б", это свидетельствует о том, что он не сможет выполнять полноценно военные задачи. В таком случае, вероятность его мобилизации значительно снижается, и, как правило, такие лица не попадают в ряды ВСУ. Однако, если в заключении ВВК есть только одна или две категории "Б", это не станет преградой для призыва.

Относительно мест службы, то решение зависит от военного опыта и специальности лица. Если человек имеет опыт службы в армии или соответствующую военную специальность, то его направят в подразделения, требующих таких специалистов.

Однако, важно отметить, что мужчин старше 50 лет не отправляют в штурмовые войска. Тех, кто имеет необходимые навыки, могут направить на должности в подразделения, занимающихся связью, охраной, медицинской помощью или логистикой.

Те же, кто не имеет военного опыта, после мобилизации проходят подготовку, где получают базовые знания и навыки, после чего их могут отправить в подразделения, где есть наибольшая потребность в военных. Кроме того, таких мужчин могут направлять на работу в оборонные предприятия, занимающихся производством техники или вооружений.

Мобилизация мужчин 50+ вызывает много вопросов, и, как отмечают юристы, важно внимательно следить за условиями отсрочки и категориями годности, чтобы избежать недоразумений с ТЦК.