Хто може отримати пенсію за 6 місяців
Мова йде про переїзд за кордон, пише 24 Канал з посиланням на Дію.
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У зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон пенсію можуть виплатити за шість місяців наперед. Її нададуть з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем.
Для отримання виплат слід подати заяву до Пенсійного фонду на отримання послуги. Заявник може це зробити особисто, надіславши документи поштою.
Йдеться про такі документи:
- заява;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства;
- довідка або інший документ про дату зняття з реєстрації місця проживання в Україні.
Зверніть увагу! Останній документ подається у разі якщо в реєстрі територіальної громади, відсутні необхідні відомості або у них містяться розбіжності.