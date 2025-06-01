За що українцям можуть скоротити пенсію

В Україні планують встановити максимально допустимий розмір відрахувань із пенсій за судовими рішеннями: від 20% до 50%. повідомляє 24 Канал із посиланням на Федерацію профспілок України.

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Пенсії стягуватимуть у разі, якщо пенсіонеру нарахували надміру виплачені суми через його зловживання або правопорушення, зокрема:

виплату аліментів;

відшкодування збитків через розкрадання майна підприємств і організацій;

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров’я або у зв’язку зі смертю потерпілого;

повернення переплачених сум заробітної плати.

Про відповідний проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії, індексації пенсій окремим категоріям осіб та уточнення способу внесення змін до деяких законів України,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з законодавством, такі стягнення можливі лише за умови, що після відрахування розмір пенсії не опускається нижче 2 361 гривні. Проте пенсіонер може відмовитися від застосування цієї норми.

Важливо! В інших випадках щомісячні відрахування не можуть перевищувати 20% від пенсії.