За что украинцам могут сократить пенсию

В Украине планируют установить максимально допустимый размер отчислений из пенсий по судебным решениям: от 20% до 50%. сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.

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Пенсии будут взимать в случае, если пенсионеру начислили излишне выплаченные суммы из-за его злоупотребления или правонарушения, в частности:

выплату алиментов;

возмещения убытков из-за хищения имущества предприятий и организаций;

возмещение вреда, причиненного увечьем, другими повреждениями здоровья или в связи со смертью потерпевшего;

возврат переплаченных сумм заработной платы.

О соответствующем проекте закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения минимальной пенсионной выплаты после проведения отчисления из пенсии, индексации пенсий отдельным категориям лиц и уточнения способа внесения изменений в некоторые законы Украины,

– говорится в сообщении.

Согласно законодательству, такие взыскания возможны лишь при условии, что после отчисления размер пенсии не опускается ниже 2 361 гривны. Однако пенсионер может отказаться от применения этой нормы.

Важно! В других случаях ежемесячные отчисления не могут превышать 20% от пенсии.