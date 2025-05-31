Хто має право на соціальну пенсію в Україні

Українці, котрі досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання виплат за віком, можуть оформити соціальну пенсію. Це грошова підтримка, яка щомісячно виплачується з державного бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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З 2025 року в Україні підвищили вимоги до наявності страхового стажу:

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу, як чоловікам, так і жінкам.

Для пенсії у 63 роки необхідно мати страховий стаж від 22 до 31 року.

Пенсіонери, які хочуть вийти на відпочинок у 65 років, повинні мати від 15 до 21 року стажу.

Якщо страховий стаж у людини менш як 15 років, вона матиме право на соціальну пенсію після досягнення 65 років.

Важливо! Якщо людина взагалі ніколи не працювала офіційно і не має жодного страхового стажу, то також отримуватиме соціальну допомогу від держави.

Який розмір соціальної пенсії у 2025 році

У 2025 році розмір соціальної пенсії визначають як різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за останні шість місяців. Прожитковий мінімум складає 2 361 гривню.

Однак соціальна пенсія не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який складає 3 028 гривень.

Варто знати! Якщо прожитковий мінімум росте, змінюється і соціальна пенсія. Також вона перераховується у разі змін у майновому стані та середньомісячному сукупному доході сім’ї.

Як оформити соціальну пенсію

Щоб оформити соціальну пенсію, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем прописки або фактичного проживання. При цьому треба подати низку документів:

Заяву про призначення допомоги;

Паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

Довідку з Пенсійного фонду про страховий стаж, якщо він наявний;

Декларацію про доходи та майновий стан, яка заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість місяців;

Для осіб, яких визнали недієздатними, необхідна копія рішення про призначення опікуна.

Важливо! Соціальна пенсія не виплачується, якщо людина отримує інші види допомоги від держави, працює або займається іншою діяльністю, яка приносить їй дохід.