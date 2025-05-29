Хто має право на пенсію померлого

Виплата здійснюється по місяць смерті включно, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Отримати гроші можуть члени сім’ї померлого, які проживали разом з ним на день його смерті, зокрема й непрацездатні члени його сім’ї, які перебували на його утриманні.

Подати заяву на отримання коштів потрібно через Пенсійний фонд. Разом із нею надається:

свідоцтво про смерть;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

документ, що посвідчує особу заявника;

реквізити банківського рахунку;

паспорт;

інші документи, які засвідчують проживання заявника з пенсіонером на день його смерті.

Важливо! Непрацездатні члени родини подають документи, що засвідчують перебування на його утриманні.

Як виплачується недоотримана пенсія

Недоотриману пенсію ПФУ виплачує шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок заявника. Якщо в людина такого не має, то гроші можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" у будь-якому відділенні Ощадбанку. Однак людині потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Днем звернення за виплатою недоотриманої пенсії вважається день прийняття органом Фонду заяви з усіма необхідними документами,

– пояснили у Пенсійному фонді.

Зверніть увагу! У разі подання заяви через вебпортал – дата реєстрації заяви зі сканованими копіями документів.