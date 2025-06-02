Кто может получить пенсию за 6 месяцев

Речь идет о переезде за границу, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

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В связи с выездом на постоянное место жительства за границу пенсию могут выплатить за шесть месяцев вперед. Ее предоставят с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту.

Для получения выплат следует подать заявление в Пенсионный фонд на получение услуги. Заявитель может это сделать лично, отправив документы по почте.

Речь идет о таких документах:

заявление;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу, паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;

справка или другой документ о дате снятия с регистрации места жительства в Украине.

Обратите внимание! Последний документ подается в случае если в реестре территориальной общины, отсутствуют необходимые сведения или в них содержатся расхождения.