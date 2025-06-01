Кто потеряет свою прибавку к пенсии в июне

Пенсионный эксперт Сергей Коробкин отмечает, что по закону пенсия жителя горного региона должна быть на 20% выше, чем у жителя равнины. Однако в 2025 году возникли трудности с ее выплатой, сообщает 24 Канал.

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Эксперт отмечает, что отныне горную надбавку должны выплачивать не по нормам действующего закона, а в соответствии с порядком, который должно установить правительство. В то же время по его словам, Кабинет Министров до сих пор не утвердил новую процедуру, из-за чего возник правовой пробел.

В конце 2024 года Верховная Рада приняла Госбюджет на 2025 год, который учитывая военное положение и сложную экономическую ситуацию, временно ограничивает действие ряда других законов. В частности тех, касающихся льгот и социальных выплат.

Поэтому сейчас заявления на назначение этой надбавки не принимают, поскольку старый порядок временно не действует, а нового еще нет. В то же время тем пенсионерам, которым надбавку назначили ранее, выплаты продолжаются.