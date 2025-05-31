Кто получит увеличенную пенсию в июне

В июне состоится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров задним числом, ведь само повышение было предусмотрено с 1 апреля, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ., ожидать существенного повышения не стоит.

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Поэтому выплаты, скорректированы с учетом доплат за апрель и май, начнут начислять уже в июне., В этом году пенсии перечислят около 629 тысяч работающих пенсионеров.

Заметьте! В прошлом году после аналогичного перерасчета среднее увеличение составило 86, 24 гривны с учетом только страхового стажа, и 168, 65 гривны, если учитывалась еще и зарплата.

Кто еще получит доплаты к пенсии в июне

В июне повышенные выплаты начислят не только работающим пенсионерам.Доплату к пенсии также смогут получить те., кто достиг определенного возраста., 70, 75 или 80 лет.

Это так называемые возрастные надбавки., которые государство назначает автоматически по достижении соответствующего возраста. Однако есть важное условие: ежемесячная пенсия человека не должна превышать 10 340., 35 гривен.

Заметьте! Если выплата меньше этого порога, пенсионер имеет право на ежемесячную возрастную доплату.