Как рассчитывается пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности в Украине назначается при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Необходимую продолжительность стажа зависит от возраста человека, я кому он получил инвалидность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Размер пенсии по инвалидности зависит от пенсии по возрасту, которую должен получать человек. Выплаты исчисляются в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

При расчете пенсии по возрасту в страховой стаж кроме отработанных лет засчитывают еще и период со дня установления инвалидности до достижения человеком возраста в 60 лет.

Важно! Люди с инвалидностью, которые нигде не работали, получают социальную помощь. В 2025 году ее размер составляет 2 361 гривну.

Как рассчитывают пенсию по возрасту

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет в 2025 году украинцам необходимо отработать не менее 32 лет.

Пенсию по возрасту рассчитывают, учитывая страховой стаж и средний размер выплат. Расчет производится по формуле:

средняя заработная плата за 3 года х стаж х на индивидуальный коэффициент зарплаты х 1%

Если человек отработал 35 лет, имел среднюю зарплату за 3 года в размере 15 057,09 гривен, то получит пенсию в 5 269,09 гривны.

Важно! Украинцы, которые вышли на пенсию по возрасту, но не имеют стажа могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Сейчас она составляет 2 361 гривну.

Какая пенсия выгоднее – по инвалидности или по возрасту

Получать одновременно пенсию по инвалидности и по возрасту нельзя. Пенсионерам придется выбирать, какие выплаты получать.

Если человек имеет пенсию по возрасту в размере 10 000 гривен и третью группу инвалидности, по инвалидности будет получать только 5 000 гривен. Тогда выгоднее пенсия по возрасту.

Если человек имеет первую группу инвалидности, то его пенсия по возрасту будет такой же, как и пенсия по инвалидности.

Поэтому пенсия по возрасту часто выгоднее, чем пенсия по инвалидности.