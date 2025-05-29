Где написано стаж в Дии

Чтобы просмотреть стаж, для начала нужно зарегистрироваться или войти в кабинет гражданина на diia.gov.ua, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Авторизация может происходить следующим образом:

через BankID;

с помощью электронной подписи.

Где найти информацию о стаже:

на портале Дия найдите меню "Услуги";

в перечне выберите пункт "Справка ОК-7";

Обратите внимание! Эта услуга не будет доступна, если отсутствуют сведения в реестре застрахованных лиц.

проверьте корректные ли данные указаны в профиле и только после этого отправьте запрос на справку.

Офлайн эти данные можно получить в Пенсионном фонде. Необходимо лишь обратиться в территориальный орган и сделать соответствующий запрос.