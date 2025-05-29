Де написано стаж в Дії
Щоб переглянути стаж, для початку потрібно зареєструватися або увійти в кабінет громадянина на diia.gov.ua, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Авторизація може відбуватися таким чином:
- через BankID;
- за допомогою електронного підпису.
Де знайти інформацію про стаж:
- на порталі Дія знайдіть меню "Послуги";
- у переліку оберіть пункт "Довідка ОК-7";
Зауважте! Ця послуга не буде доступна, якщо відсутні відомості в реєстрі застрахованих осіб.
- перевірте чи коректні дані вказані у профілі і лише після цього надішліть запит на довідку.
Офлайн ці дані можна отримати у Пенсійному фонді. Необхідно лише звернутись у територіальний орган і зробити відповідний запит.