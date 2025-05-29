Де написано стаж в Дії

Щоб переглянути стаж, для початку потрібно зареєструватися або увійти в кабінет громадянина на diia.gov.ua, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Зловмисники надсилають листи від імені податкової: як це може нашкодити українцям

Авторизація може відбуватися таким чином:

через BankID;

за допомогою електронного підпису.

Де знайти інформацію про стаж:

на порталі Дія знайдіть меню "Послуги";

у переліку оберіть пункт "Довідка ОК-7";

Зауважте! Ця послуга не буде доступна, якщо відсутні відомості в реєстрі застрахованих осіб.

перевірте чи коректні дані вказані у профілі і лише після цього надішліть запит на довідку.

Офлайн ці дані можна отримати у Пенсійному фонді. Необхідно лише звернутись у територіальний орган і зробити відповідний запит.