Зловмисники надсилають листи від імені податкової
За останній тиждень це вже друга хвиля подібних розсилок, повідомляє 24 Канал з посиланням на голови Податкової служби Руслана Кравченка.
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Вже отримали сигнали про це від платників низки регіонів. Наголошуємо!!! ДПС не має стосунку до такої розсилки!,
– написав очільник Податкової служби.
Згідно зі слів Кравченка, вкладення листів містить шкідливе програмне забезпечення. Воно активується одразу після відкриття PDF-файлу. Після переходу запускається програмне забезпечення, яке своєю чергою надає віддалений доступ до вашого комп’ютера зловмисникам.
Всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково мають містити доменне ім’я "tax.gov.ua" після символу "@",
– нагадав Руслан Кравченко.
Важливо! Слід не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях, а якщо ж є сумніви щодо походження листа – звернутися до податкової.