Размер пенсии при зарплате 18 тысяч гривен и 35 годах стажа

Чтобы выйти на пенсию, лицо должно приобрести минимальное количество стажа. Для каждого возраста этот минимум свой, пишет 24 Канал.

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По состоянию на 2025 год, минимально необходимое количество стажа для выхода на пенсию таково:

для того, чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно иметь – не менее 32 лет страхового стажа;

нужно иметь – не менее 32 лет страхового стажа; у 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; у 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Соответственно, 35 лет стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. В то же время размер пенсионной выплаты, в зависимости от возрастной границы будет очень разным.

Представим, что пенсионер решил выйти на заслуженный отдых в 60 лет. В таком случае, его пенсия при зарплате 18 тысяч гривен, будет примерно – 6,9 тысячи гривен.



В каком возрасте можно выйти на пенсию сейчас / Скриншот пенсионного калькулятора

При таких же условиях в 63 года пенсия будет составлять ориентировочно – 8,1 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при зарплате 18 тысяч и стаже более 30 лет / Скриншот пенсионного калькулятора

Выгоднее всего в таком случае выйти на пенсию в 65 лет. Ведь, при указанных условиях, выплата будет составлять примерно – 9 тысяч гривен.



Какой будет пенсия при зарплате 18 тысяч и стаже 35 лет / Скриншот пенсионного калькулятора

Обратите внимание! Указанные расчеты происходили через пенсионный калькулятор.