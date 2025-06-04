Як зміняться пенсії українців у червні
У червні варто очікувати на перерахунок пенсій саме працюючим пенсіонерам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
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Зверніть увагу! Фактично, пенсії цих пенсіонерів зростуть саме "заднім числом".
Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні,
– зазначає ПФУ.
Тобто, у червні пенсіонери отримають доплату за 3 місяці одночасно. Згодом ця надбавка надаватиметься щомісячно, разом з пенсією.
Хто з пенсіонерів підпадає під перерахунок
- Пенсіонери, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії, продовжували працювати і набули не менше як 2 роки страхового стажу. Такі особи мають право на найвигідніший варіант перерахунку. Тобто, з дорахуванням новонабутого стажу або стажу і зарплати після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.
- Ті, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії, продовжували працювати і набули менш як 2 роки страхового стажу, але, при цьому, пройшло принаймні 2 календарних роки. Для таких пенсіонерів збільшення виплат відбувається лише з дорахуванням новонабутого страхового стажу.