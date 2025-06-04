Як зміняться пенсії українців у червні

У червні варто очікувати на перерахунок пенсій саме працюючим пенсіонерам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Зверніть увагу! Фактично, пенсії цих пенсіонерів зростуть саме "заднім числом".

Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні,

– зазначає ПФУ.

Тобто, у червні пенсіонери отримають доплату за 3 місяці одночасно. Згодом ця надбавка надаватиметься щомісячно, разом з пенсією.

Хто з пенсіонерів підпадає під перерахунок