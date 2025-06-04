Как изменятся пенсии украинцев в июне

В июне стоит ожидать перерасчета пенсий именно работающим пенсионерам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Обратите внимание! Фактически, пенсии этих пенсионеров вырастут именно "задним числом".

Поскольку в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили в мае, перерасчет работающим пенсионерам проведен именно в мае,

– отмечает ПФУ.

То есть, в июне пенсионеры получат доплату за 3 месяца одновременно. Впоследствии эта надбавка будет предоставляться ежемесячно, вместе с пенсией.

Кто из пенсионеров подпадает под перерасчет