Как изменятся пенсии украинцев в июне
В июне стоит ожидать перерасчета пенсий именно работающим пенсионерам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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Обратите внимание! Фактически, пенсии этих пенсионеров вырастут именно "задним числом".
Поскольку в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили в мае, перерасчет работающим пенсионерам проведен именно в мае,
– отмечает ПФУ.
То есть, в июне пенсионеры получат доплату за 3 месяца одновременно. Впоследствии эта надбавка будет предоставляться ежемесячно, вместе с пенсией.
Кто из пенсионеров подпадает под перерасчет
- Пенсионеры, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, продолжали работать и приобрели не менее 2 лет страхового стажа. Такие лица имеют право на самый выгодный вариант перерасчета. То есть, с досчетом новоприобретенного стажа или стажа и зарплаты после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.
- Те, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, продолжали работать и приобрели менее 2 лет страхового стажа, но, при этом, прошло по крайней мере 2 календарных года Для таких пенсионеров увеличение выплат происходит только с досчетом вновь приобретенного страхового стажа.